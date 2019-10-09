Крупные природные пожары в Волжском районе Самарской области ликвидированы

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Жнем 8 октября лесной пожар в 10 и 11 кварталах Волжского лесничества в районе н.п. Калинка ликвидирован на площади 16,8 га, лесной пожар в 27 и 36 кварталах Самарского лесничества в границах Волжского района ликвидирован на общей площади 23,2 га. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для тушения пожаров было привлечено 444 человека, 88 единиц техники, в том числе от МЧС России 277 человек, 37 ед. техники, соощает облМЧС.Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к жителям и гостям региона. Будьте бдительны и осторожны, не разводите огонь в неустановленных местах, в лесах и лесных насаждениях. Равнодушие может привести к беде. От Вашей сознательности зависит состояние природы Самарской области!