КбшЖД объявляет акцию «Бархатный сезон

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Акция действует при оформлении проездных документов по полному маршруту, от станции отправления поезда до конечной станции маршрута следования поезда. При оформлении билетов по детскому тарифу, а также для организованных групп скидки не предоставляются.Количество мест по специальному тарифу ограничено. Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.