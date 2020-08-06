Из-за соревнований в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата России по велосипедному спорту на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре) в следующие периоды и на следующих участках улично-дорожной сети:- с 06:00 до 20:00 13 августа 2020 года и с 08:00 до 17:00 14 августа 2020 года - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до ул. Демократической; по Проезду № 2; по ул. Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7;- с 07:00 14 августа 2020 года до 22:00 16 августа 2020 года - на площади им. В.В. Куйбышева;- с 06:00 до 18:00 16 августа 2020 года - по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе: по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Невской; по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Лесной; по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского; по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали отул. Лесной до ул. Ново-Садовой.Также на ряде улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств:- с 20:00 12 августа 2020 года до 17:00 14 августа 2020 года - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до ул. Демократической; по Проезду № 2; по ул. Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7;- с 18:00 15 августа 2020 года до 18:00 16 августа 2020 года - по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской; по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе и от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской; по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского; по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от ул. Полевой до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.Движение городского пассажирского транспорта будет временно организовано по скорректированных схемам:- с 06:00 до 18:00 16 августа 2020 года по измененной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297;- с 06:00 до 20:00 13 августа 2020 года и с 08:00 до 17:00 14 августа 2020 года изменится трасса следования автобусов маршрута № 45, сообщает горадминистрация.