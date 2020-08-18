Из Самары до Абхазии можно доехать на поезде без пересадок

АО "ФПК" возобновило курсирование поезда № 487/488 Самара – Сухум (с прицепными вагонами Пенза – Сухум). Поезд будет курсировать один раз в пять дней. Отправление поезда от станции Самара будет производиться 20, 25, 30 августа, 4 и 9 сентября 2020 года, из Сухума поезд будет отправляться 23, 28 августа, 2, 7 и 12 сентября.
В составе поезда плацкартные и купейные вагоны.
Поезд проследует через Сызрань, Пензу, Балашов, Лиски, Ростов, Белореченск, Сочи, Адлер, Цандрыпш.
Продажа билетов открыта. Посмотреть полный маршрут поезда, оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", передает пресс-служба КбшЖД.
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