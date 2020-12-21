ФПК подарит пассажирам промокод на следующую поездку

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Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") в предпраздничный период предоставляет своим пассажирам уникальную возможность получить скидку 25% на поездки в направлении "туда и обратно", которая будет предоставляться по промокоду.

Стать участником акции может пассажир, который в период с 21 по 30 декабря приобретет билет в кассах АО "ФПК" на сумму от 2500 рублей в одну сторону и на одного человека в любой тип вагона.

Воспользоваться специальным предложением пассажиры смогут в период с 11 января по 28 апреля 2021 года на покупку билетов в вагонах "Люкс", СВ и купе поездов внутригосударственного сообщения и вагонах с местами для сидения скоростных поездов формирования АО "ФПК".

Оформить билеты с использованием промокодов можно в кассах АО "ФПК", на сайте https://pass.rzd.ru и мобильном приложении "РЖД Пассажирам".