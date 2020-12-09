Эксперт: переход ОСАГО в цифровой режим важен для водителей и страховщиков

Я нашел ошибку
Главные новости:
НОЦ расширяет сотрудничество с ООО «Газпром трансгаз Самара»
Мероприятие состоится в рамках проекта «Умный четверг», который реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.
В СОУНБ расскажут всю правду, без мифов и штампов, о современной Германии  
Иван Сергеев в интервью Sportbox.ru: о предложениях из РПЛ, рекордах, встрече с губернатором, владикавказской «Барселоне», голевом чутье и уходе из «Торпедо».
Иван Сергеев: «Никогда не летал в отпуск за границу. Лучше в хоккей поиграю!»
Возбуждено уголовное дело.
В Тольятти  один из покупателей попытался расплатился фальшивой купюрой в 5 000 рублей
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии.
Губернатор Самарской области приглашает россиян к участию в проекте « Мастера гостеприимства »
Ассоциация развития кластеров и технопарков России – ведущая общественно-деловая организация России.
Руководство управляющей компании «Жигулевской долины» приняло участие в Ежегодном собрании членов АКИТ РФ
Участники церемонии вспомнили поименно Героев Отечества, почтили минутой молчания.
В Самаре командующий 2-й армией ЦВО генерал Колотовкин возложил цветы к Вечному огню в память о Героях Отечества
Самарский проект Школа Муниципального Депутата вышел на федеральный уровень
Самарский проект «Школа Муниципального Депутата» вышел на федеральный уровень
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.66
-0.59
EUR 89.2
-0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
В Самаре военнослужащие 2-й армии ЦВО возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Эксперт: переход ОСАГО в цифровой режим важен для водителей и страховщиков

9 декабря 2020 10:12
146
Эксперт: переход ОСАГО в цифровой режим важен для водителей и страховщиков

Страховщики впервые оценили уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для потребителей. Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) совместно с АС&М Consulting был создан Индекс цифрового Застрахованного.

Представители экспертного сообщества уверены, что ОСАГО является одним из самых стандартизированных продуктов на рынке страхования и идеально подходит для начала цифровизации отрасли. Автостраховщики должны стать первооткрывателями и прогрессивными примером.

Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок» отмечает: «Уже сегодня в ОСАГО можно автоматизировать до 98% страховых случаев. Мы наблюдаем, как классические формы работы постепенно уступают место цифровым. Со временем большинство страховщиков и их клиентов перейдут в цифровой формат. Это удобно и современно, несет меньшие временные и финансовые издержки, в отличие от классических алгоритмов. Большинство страхователей смогут оперативно оформлять полис за несколько минут или урегулировать страховой случай с натуральным возмещением за пару часов, вместо недель. Конечно, речь не идет о сложных ситуациях с крупными ДТП и физическим ущербом. Перевод стандартных страховых продуктов в цифровой режим – важен для страховщиков, желающих сохранить долю на рынке».

При создании первого в России Индекса цифрового Застрахованного, разработчиками были учтены:

·       цифровое присутствие компании (наличие сайта и приложения, доля клиентов, имеющих личный онлайн-кабинет, количество онлайн-обращений клиентов, доля договоров, выпущенных онлайн от общего количества заключенных договоров);

·       возможность онлайн взаимодействия (покупка, продление, урегулирование убытка);

·       восприятие общества взаимодействия с цифровыми продуктами (на основе опроса населения).

На основе этих данных специалисты выявили, что индекс составляет 43% по итогам 1-го полугодия 2020 года. Эксперты считают это значимым достижением для участников страхового рынка, которое говорит о готовности отрасли к дальнейший цифровизации.

Михаил Алексеев, управляющий партнер АС&М Consulting считает, что «Индекс Цифрового Застрахованного на уровне 43% доказывает, что цифровая трансформация страховой отрасли находится в горячей фазе и уже заметна клиентам. Однако пока говорить о том, что российская страховая индустрия полностью прошла цифровую трансформацию, было бы преувеличением».

Тот факт, что рынок еще не перешел полностью в цифру оправдывает готовность не всех потребителей общаться со своей страховой компанией исключительно онлайн. По-прежнему остается ощутимая доля людей, которым важно личное взаимодействие с менеджментом. Очевидно, что рынок развивается в соответствии с потребностями населения.

Пётр Шкуматов уверен: «Для граждан, которые не могут или не хотят пользоваться цифровыми платформами должна оставаться возможность получения услуг офлайн вне зависимости от степени цифровизации рынка. Возможно, страховщики создадут специальные «цифровые» полисы, которые должны стоить дешевле – так можно будет привлечь к ним внимание большего количества страхователей. Услуга офлайн ассистирования менеджером в итоге будет дополнительной платной опцией или функцией для клиентов, много лет пользующихся услугами страховой компании.»

По результатам опроса клиентов страховых компаний, в рамках расчета Индекса, оказалось, что более 60% потребителей абсолютно открыты к полному переходу на онлайн-взаимодействие со страховой компанией. Также проведенный опрос доказывает, что и сами страховые компании готовы предлагать качественное цифровое взаимодействие своим клиентам – 75% респондентов остались удовлетворены качеством использования онлайн услуг в страховании.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
9 декабря 2020  12:46
Почти каждый третий работник Самарской области сталкивается с задержками зарплаты
Почти каждый третий работник Самарской области сталкивается с задержками зарплаты
При этом достойной свою заработную плату считают лишь 41% респондентов региона. Экономика региона
126
9 декабря 2020  11:34
В преддверии новогодних праздников в Самаре больше всего не хватает продавцов
В преддверии новогодних праздников в Самаре больше всего не хватает продавцов
В целом по стране предложение вакансий, в которых упоминается “новый год”, возросло на 272% по сравнению с началом декабря 2019 года. Экономика региона
131
9 декабря 2020  10:32
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
171
Весь список
Финансы и Банки
9 декабря 2020  12:02
ПСБ снижает ставки по кредитам до 2,5% годовых при исправном обслуживании долга
ПСБ снижает ставки по кредитам до 2,5% годовых при исправном обслуживании долга
Предложение действует для зарплатных клиентов, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, военнослужащих и госслужащих. Финансы и Банки
105
8 декабря 2020  17:39
Так, по одному из прогнозов Saxo Bank, в следующем году достигнет критического уровня угроза распространения дезинформации.
Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2021 год
Так, по одному из прогнозов Saxo Bank, в следующем году достигнет критического уровня угроза распространения дезинформации. Финансы и Банки
352
8 декабря 2020  14:41
Продукт ориентирован на поставщиков групп компаний Роснефть, Газпром Нефть, Лукойл и ММК.
ПСБ запустил новый продукт: онлайн-факторинг "Без бумаг" для поставщиков нефтегазовой и металлургической отраслей
Продукт ориентирован на поставщиков групп компаний Роснефть, Газпром Нефть, Лукойл и ММК. Финансы и Банки
449
Весь список
Строительство
8 декабря 2020  13:33
На обустройство Фрунзенского моста в Самаре выделяют больше 500 млн рублей
На обустройство Фрунзенского моста в Самаре выделят больше 500 млн рублей
Сейчас идет поиск подрядчика.  Все работы должны завершиться к 31 октября 2022 года. Строительство
425
7 декабря 2020  14:00
На продолжение строительства Самарского моста в 2021 году направят 2,2 млрд рублей
На продолжение строительства Самарского моста в 2021 году направят 2,2 млрд рублей
Такую сумму просит предусмотреть в областном бюджете минтранс. Строительство
580
4 декабря 2020  12:53
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре подключают к электроснабжению
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре подключают к электроснабжению
Энергетики ССК завершают пуско-наладочные работы. Строительство
576
Весь список
Материалы и технологии
2 декабря 2020  10:26
Планируя строительство или ремонтные работы, важно быстро и результативно решать массу задач касаемо обеспечения всех процессов, которые связаны со стройкой.
Аренда рамных строительных лесов – особенности
Планируя строительство или ремонтные работы, важно быстро и результативно решать массу задач касаемо обеспечения всех процессов, которые связаны со стройкой. Материалы и технологии
48
19 ноября 2020  10:04
Поставки промышленного оборудования в Россию
Ранее для представителей крупных промышленных организаций доставка крупногабаритного оборудования из других стран была настоящей проблемой. Материалы и технологии
446
26 октября 2020  16:57
Мотокосы STIHL
Мотокосы STIHL
Отличной альтернативой обычным косам в современном мире являются мотокосы, маневренные и комфортные в использовании. Материалы и технологии
540
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
1266
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
2812
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за...Налоги
3027
Весь список
Бизнес
7 декабря 2020  16:25
Форум пройдет 18 декабря и позволит подвести итоги года в сфере малого и среднего предпринимательства.
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
Форум пройдет 18 декабря и позволит подвести итоги года в сфере малого и среднего предпринимательства. Бизнес
500
4 декабря 2020  17:03
Серия встреч с участием предпринимателей и контролирующих органов власти проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова.
Слаженные действия региональных властей направлены на снижение административных барьеров для бизнеса
Серия встреч с участием предпринимателей и контролирующих органов власти проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Бизнес
484
30 ноября 2020  20:34
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, "именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции".
Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, "именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции". Бизнес
934
Весь список
Новости компаний
9 декабря 2020  14:17
Ассоциация развития кластеров и технопарков России – ведущая общественно-деловая организация России.
Руководство управляющей компании «Жигулевской долины» приняло участие в Ежегодном собрании членов АКИТ РФ
Ассоциация развития кластеров и технопарков России – ведущая общественно-деловая организация России. Новости компаний
90
9 декабря 2020  00:21
Проектирование быстровозводимых зданий – качественно и профессионально
Наиболее распространенным видом проектирования быстровозводимых зданий является строительство зданий из легких металлических конструкций. Новости компаний
96
9 декабря 2020  00:19
Упаковка Bag in Box – особенности BIB
Для того чтобы упаковать разные пищевые продукты, в современном мире успешно используют надежную упаковку Bag in Box (BIB) . Новости компаний
72
8 декабря 2020  09:31
Lada Granta снова стала самым продаваемым автомобилем в России
Lada Granta снова стала самым продаваемым автомобилем в России
В прошлом месяце россияне выкупили 14540 автомобилей, что на 16% выше результата прошлого года. Новости компаний
471
Весь список
IT и Коммуникации
2 декабря 2020  10:23
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей.
Особенности Айфона Х и способы его защиты
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей. IT и Коммуникации
242
9 ноября 2020  15:50
В современном мире многие из тех, кто раньше смотрел фильмы и передачи по телевизору, теперь предпочитают просмотр в онлайн режиме.
ТВ России - онлайн просмотр
В современном мире многие из тех, кто раньше смотрел фильмы и передачи по телевизору, теперь предпочитают просмотр в онлайн режиме. IT и Коммуникации
297
29 октября 2020  14:44
Частые поломки смартфонов Картинка:
Частые поломки смартфонов Картинка:
Без смартфона сейчас довольно сложно представить любого современного человека, который живет в обществе. IT и Коммуникации
462
Весь список
Транспорт
9 декабря 2020  13:09
В Самаре откроют первую быструю зарядную станцию для электрокаров
В Самаре откроют первую быструю зарядную станцию для электрокаров
Сила тока, которую может обеспечить зарядка, составляет примерно 90 А, а мощность — 33 кВт. Транспорт
121
9 декабря 2020  11:47
Стало известно, какие именно остановки около ТЦ «Захар» в Самаре переименуют
Стало известно, какие именно остановки около ТЦ «Захар» в Самаре переименуют
Новые названия введут из-за реставрации Фабрики-кухни. Транспорт
111
9 декабря 2020  10:28
Авторынок продолжил рост в ноябре
Авторынок продолжил рост в ноябре
Такие данные содержатся в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Транспорт
136
9 декабря 2020  10:12
Эксперт: переход ОСАГО в цифровой режим важен для водителей и страховщиков
Эксперт: переход ОСАГО в цифровой режим важен для водителей и страховщиков
Страховщики впервые оценили уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для потребителей. Транспорт
146
Весь список
Предпринимательство
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
174
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
331
10 октября 2020  16:19
Создание франшизы – особенности
Существует множество франшиз, при этом только малая часть из них – действительно качественные. Франшиза представляет собой форму соглашения, которое...Предпринимательство
339
Весь список
Новости региона
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
422
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
5907
28 ноября 2019  17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.
Самарская область начала подготовку к участию в крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя-2020»
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.  Новости региона
4450
Весь список
Электронные технологии
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
401
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
1765
7 ноября 2020  09:38
Накрутить просмотры в телеграмме до 100000 единиц
Чтобы накрутить 100, 1000 или 10000 просмотров в Телеграм за 1 минуту вы можете воспользоваться сайтом раскрутки. Это делается быстро и дёшево. Электронные технологии
468
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
325
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
275
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
403
Весь список
Современный дом
30 ноября 2020  19:58
Остекление балкона
Основной ремонт балкона заключается в его остекление и утепление. Сейчас мы более подробно поговорим об остеклении балкона. Современный дом
650
27 ноября 2020  14:43
Готовь сани летом, а кондиционер зимой
В летний зной многие задумываются о заветной прохладе, когда температура воздуха за окном приближается к отметке + 30 °С. Тогда люди резко вспоминают про...Современный дом
438
9 ноября 2020  15:45
Жидкие обои
Жидкие обои — современный отделочный материал на основе целлюлозы. В состав входят текстильные волокна и клей КМЦ в качестве связующего. Современный дом
1095
Весь список
В мире Авто
30 ноября 2020  20:00
Официальный дилер автомобилей Volkswagen в России
Автомобили Volkswagen долгое время входят в число самых качественных и надежных авто. В мире Авто
643
26 ноября 2020  07:58
Покупка автозапчастей – как не ошибиться в выборе
Для каждого владельца автомобиля в какой-то момент приходит время выбирать запчасти – оригинальные или неоригинальные. В мире Авто
387
23 октября 2020  10:19
Аналог или оригинал дисков Мерседес: отличия и возможные преимущества
По каким причинам Мерседес выпускает литые диски для своих автомобилей. Есть ли отличия у аналоговых дисков и оригиналов. Какие возможности по их покупке...В мире Авто
1669
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
34046
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
5932
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки.Социум
5947
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе.Социум
5901
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
6409
Весь список
Иновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Иновационные технологии
600
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Иновационные технологии
543
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Иновационные технологии
279
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
32450
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
61476
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.Культура
74892
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
62752
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
60243
Весь список
В центре внимания
На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро
9 декабря 2020  13:38 
На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро
Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Благоустройство региона
104
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества
9 декабря 2020  11:57 
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества
Вся тысячелетняя история России – это история ратных и трудовых подвигов наших соотечественников, их самоотверженного служения Родине. Социум
120
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
411
Председатель Совета Директоров банка «Солидарность» войдет в состав Совета Директоров ФК
8 декабря 2020  18:29 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию.
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию. Спорт в регионе
657
Руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные.
8 декабря 2020  16:09 
Губернатор обсудил экологическую обстановку в регионе с руководителем межрегионального управления Росприроднадзора
Руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные. Политика региона
541
Весь список
Акценты
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии.
9 декабря 2020  14:29 
Губернатор Самарской области приглашает россиян к участию в проекте « Мастера гостеприимства »
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии. Социум
86
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
9 декабря 2020  09:57 
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
Начало массового выпуска карты запланирован на конец апреля - начало  мая 2021 года. Социум
214
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
412
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
161
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
852
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
882
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1050
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
979
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
1092
Весь список