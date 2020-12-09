Эксперт: переход ОСАГО в цифровой режим важен для водителей и страховщиков

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Страховщики впервые оценили уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для потребителей. Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) совместно с АС&М Consulting был создан Индекс цифрового Застрахованного.

Представители экспертного сообщества уверены, что ОСАГО является одним из самых стандартизированных продуктов на рынке страхования и идеально подходит для начала цифровизации отрасли. Автостраховщики должны стать первооткрывателями и прогрессивными примером.

Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок» отмечает: «Уже сегодня в ОСАГО можно автоматизировать до 98% страховых случаев. Мы наблюдаем, как классические формы работы постепенно уступают место цифровым. Со временем большинство страховщиков и их клиентов перейдут в цифровой формат. Это удобно и современно, несет меньшие временные и финансовые издержки, в отличие от классических алгоритмов. Большинство страхователей смогут оперативно оформлять полис за несколько минут или урегулировать страховой случай с натуральным возмещением за пару часов, вместо недель. Конечно, речь не идет о сложных ситуациях с крупными ДТП и физическим ущербом. Перевод стандартных страховых продуктов в цифровой режим – важен для страховщиков, желающих сохранить долю на рынке».

При создании первого в России Индекса цифрового Застрахованного, разработчиками были учтены:

· цифровое присутствие компании (наличие сайта и приложения, доля клиентов, имеющих личный онлайн-кабинет, количество онлайн-обращений клиентов, доля договоров, выпущенных онлайн от общего количества заключенных договоров);

· возможность онлайн взаимодействия (покупка, продление, урегулирование убытка);

· восприятие общества взаимодействия с цифровыми продуктами (на основе опроса населения).

На основе этих данных специалисты выявили, что индекс составляет 43% по итогам 1-го полугодия 2020 года. Эксперты считают это значимым достижением для участников страхового рынка, которое говорит о готовности отрасли к дальнейший цифровизации.

Михаил Алексеев, управляющий партнер АС&М Consulting считает, что «Индекс Цифрового Застрахованного на уровне 43% доказывает, что цифровая трансформация страховой отрасли находится в горячей фазе и уже заметна клиентам. Однако пока говорить о том, что российская страховая индустрия полностью прошла цифровую трансформацию, было бы преувеличением».

Тот факт, что рынок еще не перешел полностью в цифру оправдывает готовность не всех потребителей общаться со своей страховой компанией исключительно онлайн. По-прежнему остается ощутимая доля людей, которым важно личное взаимодействие с менеджментом. Очевидно, что рынок развивается в соответствии с потребностями населения.

Пётр Шкуматов уверен: «Для граждан, которые не могут или не хотят пользоваться цифровыми платформами должна оставаться возможность получения услуг офлайн вне зависимости от степени цифровизации рынка. Возможно, страховщики создадут специальные «цифровые» полисы, которые должны стоить дешевле – так можно будет привлечь к ним внимание большего количества страхователей. Услуга офлайн ассистирования менеджером в итоге будет дополнительной платной опцией или функцией для клиентов, много лет пользующихся услугами страховой компании.»

По результатам опроса клиентов страховых компаний, в рамках расчета Индекса, оказалось, что более 60% потребителей абсолютно открыты к полному переходу на онлайн-взаимодействие со страховой компанией. Также проведенный опрос доказывает, что и сами страховые компании готовы предлагать качественное цифровое взаимодействие своим клиентам – 75% респондентов остались удовлетворены качеством использования онлайн услуг в страховании.