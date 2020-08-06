Движение транспорта по улице Нагорной в Самаре ограничат в связи с техническим перевооружением теплотрассы

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В целях обеспечения на территории Самары безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Нагорной с 08:00 6 августа 2020 года до 08:00 20 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Нагорной на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Средне-Садовой.Подробнее со схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться на сайте горадминистрации.Напомним, теплотрасса по улице Нагорной (участок протяженностью около 400 м) вошла в первоначальный перечень из 15 теплосетевых объектов, на которых в 2020 году запланировано техническое перевооружение. В результате отнесения Самары к единому ценовому «поясу» теплоснабжения еще на 7 дополнительных участках теплотрасс будет выполнена перекладка в текущем году.Просим горожан с пониманием относиться к проведению работ по подготовке города к отопительному сезону 2020-2021 годов и обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои маршруты следования.