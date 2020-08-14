Движение автобуса № 9 в Самаре будет организовано по временной схеме

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От остановочного пункта «Заводское шоссе (Рынок «Норд»)» до остановочного пункта «Сталелитейный завод» пассажирам необходимо будет пройти пешком (330 м). При следовании «в город» на ул. XXII Партсъезда ост. «Заводское шоссе (Рынок «Норд»)», пассажирам можно будет сделать пересадку на автобус № 9 и отправиться далее по маршруту, аналогично при следовании в пос. Мясокомбинат. Дополнительной оплаты проезда не потребуется.По информации Департамента транспорта Самары личный состав транспортного предприятия проинструктирован, что организована возможность пересадки между автобусами без дополнительной оплаты проезда.Временная схема движения маршрута автобуса вводится в связи с производством работ по реконструкции Заводского шоссе и ограничением движения транспорта на участке Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до проезда Мальцева, передает пресс-служба горадминистрации.