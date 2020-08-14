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Временная схема движения маршрута автобуса вводится в связи с производством работ по реконструкции Заводского шоссе.
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Движение автобуса № 9 в Самаре будет организовано по временной схеме

14 августа 2020 16:44
135
Временная схема движения маршрута автобуса вводится в связи с производством работ по реконструкции Заводского шоссе.
В период с 15 августа до 30 августа 2020 года движение автобусного маршрута № 9 будет организовано по разрывной схеме: автобусы будут ходить от остановочного пункта «Завод «Металлург» до остановочного пункта «Заводское шоссе (Рынок «Норд»)» и от остановочного пункта «Сталелитейный завод» по проезду Мальцева до конечной остановки «Институт «Индустройпроект» (пос. Мясокомбинат).

От остановочного пункта «Заводское шоссе (Рынок «Норд»)» до остановочного пункта «Сталелитейный завод» пассажирам необходимо будет пройти пешком (330 м). При следовании «в город» на ул. XXII Партсъезда ост. «Заводское шоссе (Рынок «Норд»)», пассажирам можно будет сделать пересадку на автобус № 9 и отправиться далее по маршруту, аналогично при следовании в пос. Мясокомбинат. Дополнительной оплаты проезда не потребуется.

По информации Департамента транспорта Самары личный состав транспортного предприятия проинструктирован, что организована возможность пересадки между автобусами без дополнительной оплаты проезда.

Временная схема движения маршрута автобуса вводится в связи с производством работ по реконструкции Заводского шоссе и ограничением движения транспорта на участке Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до проезда Мальцева, передает пресс-служба горадминистрации. 
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5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
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Новости Тольятти
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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