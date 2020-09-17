Депутаты потребовали обеспечить проезд по Заводскому шоссе в Самаре

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Представители Думы заострили внимание на том, что реконструкция дороги причиняет серьезные неудобства работникам заводов, предпринимателям.

Сегодня, 17 сентября, на заседании комитета по транспорту и автодорогам Губернской Думы обсуждалась проблема реконструкции Заводского шоссе в Самаре.

Напомним, в настоящее время там идет второй этап работ, от улицы 22 Партсъезда до улицы Авроры. Согласно условиям контракта, они должны завершиться к концу ноября. Однако депутаты выдвинули предположение, что подрядчик может не успеть в срок.

Представители Думы заострили внимание на том, что реконструкция дороги причиняет серьезные неудобства работникам заводов, предпринимателям. Люди жалуются на то, что им сложно подъехать к нужным объектам. По словам председателя комитета Андрея Мурзова, коммерсанты из-за этого теряют арендаторов.

Стало известно, что обустройство ливневки на объекте выполнено на 97%, водопровода - на 99%, переустройство железнодорожных переездов - на 67%.

В ходе заседания депутаты обратились к представителю профильного городского департамента с вопросом о том, что было сделано для того, чтобы ускорить производство работ и, цитата, "чтобы люди перестали мучиться". Они предложили департаменту в течение недели подготовить план действий на тот случай, если до 30 ноября объект не будет введен - какое последует наказание и как обеспечить к этому времени хотя бы проезд для транспорта, пишет Самру.ру.

"Вы хотя бы распланируйте так, чтобы к 30 ноября сделать все в нижних слоях, запустить движение в полном объеме. Не надо верхний слой - явно его уже не будет, как и, скорее всего, тротуаров и освещения, - отметил председатель комитета. - Но хотя бы чтобы транспорт двигался, чтобы это можно было переехать. Потому что люди доезжают до определенного места, выходят и пешком по грязи идут на работу. От них мы получаем сигналы. То, что мы закрыли с весны проезд сквозной - это нонсенс".