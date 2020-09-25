Дептранс Самары сообщил об изменениях на маршруте автобуса №9

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Они связаны с капремонтом Заводского шоссе.

В Самаре автобусы № 9 вернулись на свой обычный маршрут. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

— С пятницы, 25 сентября, автобус курсирует от завода Металлург до поселка Мясокомбинат. По временной схеме транспорт работал из-за капитального ремонта одного из участков Заводского шоссе.

Реконструкция Заводского шоссе началась в 2019 году и стала настоящей головной болью для автомобилистов и расположенных там предприятий. Весной 2020 года дорога напоминала огромную грязевую лужу. Чиновники призывали горожан потерпеть, пишет 63.ру.

Реконструкцию дороги по контракту компания «Автодоринжиниринг» должна закончить 30 ноября 2020 года.