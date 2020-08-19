Будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по велосипедному спорту на территории Самары по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к территории Малый Сорокин Хутор, по Проезду № 2, а также по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре. Ограничительные меры будут действовать в следующие периоды:
- с 08:00 до 16:00 20, 28, 29 и 30 августа 2020 года;
- с 08:00 до 16:00 5, 6, 11, 12 и 13 сентября 2020 года.
Также в эти дни на вышеуказанных участках дорог с 00:00 до 16:00 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении
, передает пресс-служба горадминистрации.
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