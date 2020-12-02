Более четверти самарцев готовы совершить поездку на беспилотном такси без водителя

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Эксперты Авито Авто провели опрос среди 10 000 пользователей из разных регионов России и выяснили, как жители страны относятся к инновационным типам транспорта. Согласно результатам исследования, в Самаре 64% опрошенных положительно относятся к развитию технологий беспилотного транспорта, 19% респондентов ответили, что относятся нейтрально, а 13% самарцев выбрали ответ «негативно» или «скорее негативно».

50% самарцев, согласно результатам опроса Авито Авто, положительно относятся к перспективе применения беспилотных технологий в общественном транспорте – автобусах, маршрутках, трамваях. Негативное отношение к использованию беспилотных технологий в общественном транспорте выразили 30% опрошенных жителей города, нейтральное – 17% респондентов.

Более половины самарцев готовы совершить поездку на беспилотном такси

По России в целом 27% участников исследования Авито Авто отметили, что в теории были бы готовы совершить поездку на беспилотном такси без водителя. Интересно, что доля указавших такой вариант ответа оказалась значительно выше среди мужчин, чем среди женщин: 37% против 17%.

Среди опрошенных жителей Самары также 27% указали, что были бы готовы сейчас совершить поездку на беспилотном такси без водителя. Еще 20% самарцев указали, что совершили бы поездку на беспилотном такси при условии присутствия за рулем водителя, 36% респондентов указали, что сейчас не решились бы сесть в беспилотное такси, но будут готовы совершить поездку через несколько лет, когда технологии пройдут множественные тестирования и проверки.

Только 12% опрошенных Авито Авто самарцев отметили, что не готовы передвигаться на беспилотном такси ни при каких условиях. По России в целом доля респондентов, выбравших такой вариант ответа оказалась 14%.

В отношении к беспилотным такси заметна разница в пределах разных возрастных групп. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет всего 4% сказали, что ни при каких условиях не готовы передвигаться на беспилотном такси, в то время как среди опрошенных старше 55 лет такой ответ дали 25%.

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