Авторынок продолжил рост в ноябре

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Ноябрь 2020 года ознаменовался ростом продаж новых автомобилей на 5,9%, или на 8 725 штук по сравнению с ноябрем 2019 года. Всего в России за это время было продано 157 580 автомобилей. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



«Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке», — прокомментировал позитивный тренд председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.



По итогам ноября лидерство на российском авторынке удерживают Lada (38064 автомобиля, +22), KIA (21012 шт., +7%) и Hyundai (17446 шт., +7%). Далее следуют Renault (13852 шт., +8%), VW (10208 шт., +11%) и Skoda (9666 шт., +7%). В десятку лидирующих марок вошли также Toyota (8199 шт., -7%), ГАЗ (5540 шт., -12%), Nissan (4924 шт., -4%) и УАЗ (4109 шт., +10%). По прогнозу АЕБ итоговый объем продаж 2020 года на российском рынке составит 1,522 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает СО ОНЛАЙН.

Фото: Pixabay.com