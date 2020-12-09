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Авторынок продолжил рост в ноябре

9 декабря 2020 10:28
136
Авторынок продолжил рост в ноябре

Ноябрь 2020 года ознаменовался ростом продаж новых автомобилей на 5,9%, или на 8 725 штук по сравнению с ноябрем 2019 года. Всего в России за это время было продано 157 580 автомобилей. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке», — прокомментировал позитивный тренд председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По итогам ноября лидерство на российском авторынке удерживают Lada (38064 автомобиля, +22), KIA (21012 шт., +7%) и Hyundai (17446 шт., +7%). Далее следуют Renault (13852 шт., +8%), VW (10208 шт., +11%) и Skoda (9666 шт., +7%). В десятку лидирующих марок вошли также Toyota (8199 шт., -7%), ГАЗ (5540 шт., -12%), Nissan (4924 шт., -4%) и УАЗ (4109 шт., +10%). По прогнозу АЕБ итоговый объем продаж 2020 года на российском рынке составит 1,522 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает СО ОНЛАЙН.

Фото: Pixabay.com

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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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