Автобусные маршруты №№ 96, 205, 295 проследуют через стадион «Самара Арена»

По информации Департамента транспорта Администрации городского округа Самара с 15 августа 2020 года движение автобусных маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организовано с заездом к Агропромышленному парку «Самара» (Стадион «Самара Арена»)
.
Пути следования автобусов изменятся пока временно, в тестовом режиме. Указанные маршруты проследуют в обоих направлениях по следующей схеме:
– по направлению «из города»: Московское шоссе – ул. Дальняя – ул. Арена-2018 – Проезд № 8 – Проезд № 10 – Волжское шоссе – Московское шоссе;
– по направлению «в город»: Московское шоссе – Волжское шоссе – ул. Арена-2018 – Проезд № 8 – Проезд № 9 – Проезд № 12 – Московское шоссе, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: ru.freepik.com
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