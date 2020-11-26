Авиабилеты из Самары на Новый год подешевели в среднем на 14%

156

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные о бронированиях авиабилетов по России на новогодний период и выяснил, как изменились цены на перелёты из городов-миллионников. Анализировались данные по билетам, оформленным для перелёта в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека на новогодний период произошло по авиабилетам из Воронежа (-46%), Нижнего Новгорода (-36%), Санкт-Петербурга (-25%) и Волгограда (-25%).

Билеты из Ростова-на-Дону стали доступнее в среднем на 22%, из Казани — на 21%, из Перми и Москвы — на 20%, из Екатеринбурга — на 17%, из Челябинска и Самары — на 14%, из Омска — на 12%.

Меньше всего подешевели билеты из Новосибирска: снижение среднего чека отсюда в другие города России составило всего 3%. И есть два города-миллионника, откуда летать стало чуть дороже: средние чеки за перелет на новогодние праздники из Уфы и Красноярска пока на 2% выше, чем год назад.