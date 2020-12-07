Aptera показала электромобиль, который вообще не нужно заряжать

151

Американская компания Aptera анонсировала необычный электромобиль, который не нужно заряжать самостоятельно. Он питается от солнечной энергии.

Кузов выполнен из композитных материалов, так что вес, в зависимости от комплектации, будет составлять от 816 до 998 кг. Крыша полностью покрыта солнечными батареями, которые за день могут зарядить аккумулятор на 70 км пробега. Однако во время движения электромобиль не заряжается.

Базовая версия трёхколёсного авто может проехать на одном заряде 400 км. Мощность двигателя – 134 л.с., до 100 км/ч разгоняется за 5,5 секунд. Есть ещё комплектации с более ёмкими батареями, позволяющими проехать до 640 и 960 км.

А также предусмотрена специальная модель с запасом хода до 1600 км и мотором мощностью 201 л.с.

Стоимость новинки стартует с $25 900 или 2 млн рублей, за топовую комплектацию придётся отдать $46 тыс. или 3,5 млн рублей. Уже открыт предзаказ с возвращаемым депозитом $100, сообщает iphones.ru.