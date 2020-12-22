Александр Хинштейн: Считаю введение платных парковок в Самаре - неправильным и поспешным

230

Самарским водителям всё же придется платить за парковку вдоль улиц. С 1 января 2021 года вступает в силу постановление, которое подписала глава города Елена Лапушкина. В этом документе установлены основные параметры нововведения: тарифы, адреса расположения и время работы стоянок.

Для размещения коммерческих стоянок городские власти определили участки на 48 улицах и одну площадь. Большая часть мест находится в историческом центре областной столицы. Мы подготовили подробную видеосхему расположения платных парковок.

Базовый тариф на стоянку равен 45 рублям. А вот на итоговую цену будут влиять несколько факторов. Во-первых, это востребованность улицы. Например, для парковки от Комсомольской до Пионерской коэффициент равен 1, а для Куйбышева (от Красноармейской до Льва Толстого) — 1,4. То есть в первом случае водители заплатят за час 45 рублей, а во втором — 63 рубля.

Также на цену будет влиять день недели (будний, выходной или праздничный) и время суток (день или ночь). Таким образом, стоимость одного часа будет варьироваться от 45 до 65 рублей, пишет 63.ру.

При этом некоторым водителям не придется постоянно платить за стоянку. По словам представителей департамента транспорта, они не исключают возможность продажи абонементов по льготной цене. Этот документ позволит автолюбителю занимать любое свободное место.

Городские власти утвердили время работы платных парковок с 08:00 до 20:00. Исключение — выходные и нерабочие дни. В это время стоянка будет бесплатной.

Городские власти считают, что это позволит снять нагрузку с улично-дорожной сети Самары. Кроме этого платные парковки будут приносить в бюджет областной столицы ежегодно 50–70 миллионов рублей.

"Считаю введение платных парковок в Самаре - неправильным и поспешным. Прежде, чем это делать, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Пока же - это просто изъятие денег у самарцев непонятно за что", - написал в своем твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: Pixabay.com