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АО «ФПК» дарит скидку 50% в купе в честь Всероссийского дня пассажира

3 декабря 2020 15:55
130
3 декабря Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО «РЖД») отмечает 11 лет со дня своего основания.

3 декабря Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») отмечает 11 лет со дня своего основания. По традиции этот день компания празднует как Всероссийский день пассажира и дарит подарки.

Так, до 7 декабря пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купейные вагоны со скидкой 50%. Предложение действует на поездки до 24 декабря на большое количество направлений. В акции участвуют, в том числе поезда, курсирующие между Казанью и Москвой, Санкт-Петербургом и Астраханью, Новым Уренгоем и Пермью, Москвой и Челябинском.

Полный список поездов и направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Количество мест ограничено.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

***

Напомним, в поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. Современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.

Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, при необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады, передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   соцсети

 

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3 декабря 2020  11:21 
В Самаре пройдут публичные мероприятия "День ЖКХ"
Мероприятия проводятся с целью повышения грамотности жителей городов и районов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ
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Открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума.
2 декабря 2020  16:38 
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Виктор Кудряшов дали старт новому производству на «КуйбышевАзоте»
Открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Новости Тольятти
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:42
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев.
ОЭЗ «Тольятти» в тройке лучших особых экономических зон страны
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев. Новости Тольятти
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