В расписание Куйбышевской железной дороги вернулся Дневной экспресс Самара-Пенза-Самара

97

С 28 августа возобновляется курсирование фирменного поезда №109/110 Самара-Пенза-Самара, отмененного ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Отправление поезда от станции Самара будет производиться в 18:48 (здесь и далее – время местное) с 28 августа по вторникам, пятницам и воскресеньям. Обратно из Пензы поезд будет отправляться в 07:03 с 30 августа по понедельникам, четвергам, воскресеньям.Время в пути следования из Самары в Пензу составляет 4 часа 25 минут, из Пензы в Самару - 4 часа 20 минут. Поезд делает остановки в Чапаевске, Безенчуке, Сызрани, Новосспаском, Канадее, Ключиках, Кузнецке и Чаадаевке.Продажа билетов открыта. Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".