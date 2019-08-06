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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самарской области М-5 парализовало из-за подтопления дороги

6 августа 2019 10:26
54
В Самарской области М-5 парализовало из-за подтопления дороги Автомобилисты не могут разогнаться более 2–5 км в час.
Автомобилисты не могут разогнаться более 2–5 км в час.

В Самарской области уже второй день затруднено движение на трассе М-5 «Урал» в районе Тольятти и Жигулевской ГЭС. Причина — подтопление дороги.

— Вода скопилась на дороге из-за сильного ливня 5 августа. Вечером это привело к образованию пробок в Тольятти и в районе плотины Жигулевской ГЭС. Утром 6 августа дождь продолжился. Жители поехали на работу, и вновь образовались пробки, — объяснили представители Поволжуправтодора. Это предприятие отвечает за содержание дороги.
Скорость движения в пробке составляет от двух до пяти километров в час, пишет 63.ру.

— Наши подрядчики откачивают воду на участке дороги, где произошло подтопление, — 974-м км. Они задействовали один экскаватор и три мотопомпы. Сейчас собираются применить дополнительное оборудование, — рассказали работники предприятия.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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