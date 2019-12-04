В Самаре стал известен перечень будущих платных парковок

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В МКУ «Центр организации дорожного движения» («ЦОДД») сегодня прошло заседание городской комиссии по вопросам создания и использования на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования г. о. Самара. Члены комиссии единогласно утвердили перечень мест, где предполагается разместить платные парковки. В основном схема охватывает историческую часть города (Самарский, Ленинский, Октябрьский внутригородские районы), а также некоторые улицы в Железнодорожном внутригородском районе, сообщает горадминистрация.Данный перечень к заседанию комиссии специально актуализировали, поскольку предыдущий был утвержден Постановлением городской Администрации еще в 2014 году. А за прошедшую пятилетку улично-дорожная сеть Самары заметно преобразилась, изменились и ее параметры. С учетом этого адресный список было предложено расширить. Теперь в схеме обозначено 6867 мест, запланированных под обустройство платных парковочных пространств.Прежде всего, создание платных парковок позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и вместе с тем повысить привлекательность общественного транспорта. При этом автомобилисты смогут заранее планировать места стоянки личного транспорта. А жители, оставляющие авто в своих дворах, не будут испытывать трудности при выезде – ситуации, когда чей-то личный автомобиль перекрыл проезд из-за отсутствия парковки, будут минимизированы.«В настоящее время нагрузка на улично-дорожную сеть значительная, потому что в городе, особенно в исторической части, большое количество автотранспорта. Необходимость снижения нагрузки становится крайне актуальной еще и потому, что скоро запустится движение по мостовому переходу «Фрунзенский» - предполагается увеличение трафика, который будет проходить именно по центру. В то же время количество парковочных мест здесь ограничено, а востребованность в них стоит остро. И если не принимать меры, город не сможет развиваться инфраструктурно», - подчеркнул заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин.Утвержденный комиссией перечень впоследствии будет выставлен на концессию. Концессионера определят в результате торгов. Он должен будет оборудовать и содержать парковки, следить за их использованием. Также концессионер должен будет создать все необходимые электронные программы, удобные горожанам, а также колл-центр и другую соответствующую инфраструктуру. Средства, которые концессионер будет отчислять в городской бюджет, определит соглашение (это тоже будет предметом конкурсной процедуры).Важно отметить, что все материальные средства, которые будут поступать в результате реализации проекта платных парковок - собранные штрафы, средства от концессионера – планируют вкладывать в развитие системы городского общественного транспорта (пополнение парка новым подвижным составом, улучшение инфраструктуры, благоустройство остановок и др.). Предполагается, что после того, как проект заработает в полном объеме, городскую казну будут пополнять порядка 50 миллионов рублей ежегодно.Сейчас предложено более детально проработать время платного периода работы таких парковок.Это не последнее заседание комиссии - по мере необходимости все вопросы будут обсуждаться поадресно, поквартально, с учетом наличия массовой застройки, возможности освоения территорий и т. д., то есть дифференцированно, в зависимости от инфраструктурной составляющей и, в том числе, планов на комплексный ремонт дорог. Если комиссия примет решение о том, что на той или иной улице платная парковка нецелесообразна, ее удалят из утвержденного перечня.Подчеркнем также, что создание платных парковок включено в проект «Умный город» в рамках нацпроекта.Ожидается, что пиком активности в процессе создания платных парковок в Самаре станет лето 2020 года, когда уже будут приняты все необходимые законодательные изменения.Вместе с тем, останутся и бесплатные парковочные пространства, в том числе, в центральной части Самары.