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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре создадут сеть велодорожек

17 февраля 2020 10:40
77
В Самаре создадут сеть велодорожек
Сейчас региональный Минтранс разрабатывает систему специальных дорожек.

Дорожки обустроят на крупных городских магистралях.
— Систему велодорожек Минтранс разрабатывает по улице Ново-Садовой, Московскому, Волжскому и Красноглинскому шоссе, — рассказали в городском департаменте транспорта.

Сейчас инфраструктуры для велосипедистов в Самаре не так много. Они есть на набережной, около стадиона «Самара Арена». Также велодорожки сделали на отдельных участках Московского шоссе.

Планируют предусмотреть такую же инфраструктуру и при реконструкции Ракитовского шоссе. Правда, работы стартуют еще не скоро, пишет 63.ру.
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