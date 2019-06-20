В Самаре проведут Контроль трезвости

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Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения.В целях реагирования на складывающуюся ситуацию и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в период с 20.00 до 23.00 21 июня 2019 года (пятница) на территории г. Самары будет проводиться специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».В ходе него будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. С каждым остановленным водителем будет проведена краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задан вопрос: «Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества?». При отсутствии признаков опьянения водителю будет предложено продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменении окраски кожных покровов лица принимается решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.