В Самаре продлили автобусный маршрут №261 и убрали №206
24 июня 2019 10:29
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Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление, согласно которому, увеличивается протяжённость автобусного маршрута №261 и исключается из реестра маршрут №206, числившийся в нём 86 пунктом.
Протяжённость маршрута автобуса № 261 увеличивается с 22,6 км до 23,8 км.
Добавлены остановки: «ул. Молодежная», «Приволжский микрорайон», «ул. Тополей», «ул. Демократическая», «ул. Георгия Димитрова», «пр. Кирова».
Автобусный маршрут №206 ходил от железнодорожного вокзала до завода «Экран», пишет АиФ Самара.
pixabay.com
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