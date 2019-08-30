В Самаре из-за матча «Крылья Советов» — «Динамо» усилят работу общественного транспорта

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В пятницу, 30 августа, на стадионе «Самара Арена» состоится игра 8-го тура Российской Премьер-лиги. В 21:00 «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Как обычно, в этот день пустят дополнительный транспорт.Для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5. Он будет ездить от улицы Тухачевского до остановки «Стадион "Самара Арена"» через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, «Звезду», Ново-Садовую, Барбошину поляну, Демократическую и Ташкентскую. Он начнет работать в 17:28 с интервалом 8–10 минут. На время матча S5 временно сойдет с линии и возобновит движение после окончания игры в 22:45.Трамвайный маршрут № 7 будет ходить до остановки «Стадион "Самара Арена"» до 17:00, а позже и до окончания движения — до остановки «Барбошина поляна». Причем время его работы, а также маршрутов № 24 и 25 продлят с учетом времени окончания матча.Добраться до стадиона можно и на маршрутах общественного транспорта:на автобусном маршруте № 295 до остановки «Стадион "Самара Арена"/Агропарк»;на трамвайном маршруте № 5, троллейбусных маршрутах № 8, 9, 19, на автобусных маршрутах № 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 — до остановки «Барбошина поляна» на Ново-Садовой, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5;на трамвайных маршрутах № 22, 24, 25 — до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5;на автобусном маршруте № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее — пешком до стадиона;на автобусных маршрутах № 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее — пешком до стадиона.Время работы автобусов тоже продлятПосле матча с остановки «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») пустят дополнительные автобусы рейсов № 1, 41, 51, 45, 67. Автобус № 50 проследует с остановки на 2-м проезде в районе стоянки такси.Тем, кто отправится на стадион на машине, нужно помнить об ограничениях. С 18:00 до 24:00 перекроют Первую Стадионную (от проезда № 9 до проезда № 10), проезды № 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Также автомобилям запретят ездить с 19:00 до 24:00 по дублеру Московского шоссе (от Волжского шоссе до улицы Дальней). А парковаться там нельзя с 6:00.Что касается парковок, то бесплатной будет Северная. Заехать не нее можно со стороны Демократической по улице Арене 2018, далее — по проезду № 2, а также со стороны Волжского шоссе: по Второй Стадионной, далее — по проезду № 2 или по Арене 2018.— К услугам болельщиков, имеющих специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка. Заехать на нее можно как со стороны Московского шоссе — по Дальней, так и со стороны Арены 2018 — по Дальней. Для всего остального транспорта проезд по Дальней будет закрыт на всем ее протяжении, сообщает горадминистрация.