В Самаре до ТЦ «Мега» пустят еще один автобус

Интервал движения составит 20 минут.
Самарские власти изменили автобусный маршрут № 123.
Сейчас транспорт курсирует от завода «Экран» до микрорайона Крутые Ключи и заезжает в микрорайон Кошелев-парк. С 1 августа он будет ходить до торгового центра «Мега». Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и автомобильных дорог.
— В первый рейс автобусы будут отправляться в 05:05. Последнее отправление с начального остановочного пункта — в 18:20. Окончание движения — в 19:30 (время прибытия последнего автобуса на конечную остановку). Время в пути будет составлять около 1 часа 10 минут. Интервал движения — 20 минут, — рассказали в Минтрансе.
Сейчас до торгового центра «Мега» курсируют автобусные маршруты № 96, 295, 67, 205, 268, пишет 63.ру
.
Фото: Pixabay.com
Добавить комментарий