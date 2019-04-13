В Самаре автобус №9 по выходным станет ходить раньше
13 апреля 2019 13:21
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В Самаре решили вновь скорректировать график движения автобуса № 9, который курсирует от завода «Металлург» до поселка Мясокомбинат. Теперь по выходным он будет отправляться в рейс раньше.
- По многочисленным просьбам пассажиров в выходные дни запустили автобус № 9 с раннего утра. Старт первого автобуса с остановки «поселок Мясокомбинат» - в 6:04, - сообщили представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».
Напомним, что маршрут № 9 обслуживают 4 автобуса. Ранее половина из них ходила только по укороченному и пиковому маршрутам. С 5 апреля все автобусы перевели на полный график работы, что позволило сократить их интервал движения с 30 до 20 минут, пишет "КП в Самаре".
Фото pixabay.com
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