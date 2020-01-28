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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Тойота отзывает более 80 тысяч автомобилей

28 января 2020 12:19
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Тойота отзывает более 80 тысяч автомобилей Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о добровольном отзыве компанией «Тойота мотор» 82 641 Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H). Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время. Сверить VIN-коды можно у официальных дилеров марки или на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае — к возгоранию.

На транспортных средствах, попавших под отзыв, будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, пишет СО ОНЛАЙН.
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