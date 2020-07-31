Теплоходы Самара-Проран-Рождествено будут ходить каждый час

Со вторника, 4 августа изменится график движения теплоходов, курсирующих между Самарой, пристанью Проран и селом Рождествено.
Рейсов станет значительно больше, чем сейчас - теплоходы будут ходить по маршруту каждый час, пишет Самру.ру
.
Если пока в день совершается 10 рейсов в одну сторону, то со вторника их будет 17, причем последние теплоходы пойдут в 22:00, а не в 21:00.
|САМАРА
|РОЖД.
|ОТПР.
|ОТПР.
|06:00
|06:00
|07:00
|07:00 Проран
|08:00 Проран
|08:00Проран
|09:00 Проран
|09:00 Проран
|10:00 Проран
|10:00 Проран
|11:00 Проран
|11:00 Проран
|12:00 Проран
|12:00
|13:00
|13:00 Проран
|14:00 Проран
|14:00
|15:00
|15:00 Проран
|16:00 Проран
|16:00 Проран
|17:00 Проран
|17:00 Проран
|18:00 Проран
|18:00 Проран
|19:00 Проран
|19:00 Проран
|20:00 Проран
|20:00 Проран
|21:00
|21:00
|22:00
|22:00
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