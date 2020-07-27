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Новости /  Экономика /  Транспорт  

С понедельника, 27 июля трамваи №№ 7, 11, 12 вернутся на свои прежние маршруты

27 июля 2020 11:05
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С понедельника, 27 июля трамваи №№ 7, 11, 12 вернутся на свои прежние маршруты
Возобновляется движение трамваев №№ 7, 11, 12 до Агропарка (Стадион «Самара-Арена»), сообщает администрация Самары.

Трамвай № 7 «Станция метро «Победа» — Стадион «Самара-Арена» возобновит движение до Агропарка (Стадион «Самара-Арена») по будним дням с 27 июля.

Трамвай № 7 проследует по ул. XXII Партсъезда — ул. Ставропольской — ул. Ново-Вокзальной — ул. Ново-Садовой — ул. Демократической — ул. Ташкентской — Московскому шоссе. Время работы трамвайного маршрута с 08:00 до 17:00, интервал движения составит десять минут.

Трамваи № 11 «Стадион «Самара-Арена» — Автостанция «Аврора» и № 12 «Стадион «Самара-Арена» — Юнгородок» возобновят движение до Агропарка (Стадион «Самара-Арена») по выходным и праздничным дням с 1 августа.

Трамвай № 11 проследует по ул. Аэродромной — ул. Промышленности — ул. XXII Партсъезда — ул. Ставропольской — ул. Ново-Вокзальной — ул. Ново-Садовой — ул. Демократической — ул. Ташкентской — Московскому шоссе. Время работы трамвайного маршрута с 09:00 до 14:00, интервал составит 18 минут.

Трамвай № 12 проследует по Заводскому шоссе — ул. XXII Партсъезда — ул. Ставропольской — ул. Ново-Вокзальной — ул. Ново-Садовой — ул. Демократической — ул. Ташкентской — Московскому шоссе. Время работы трамвайного маршрута с 09:00 до 14:00, интервал составит 20 минут, пишет АиФ Самара.
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Комментарии


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