Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре планируют закончить раньше срока

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Контракт рассчитан на два года. В этом году будет отремонтирован участок в 300 погонных метров – от Полевой до Чкалова.Дорожные работы на этом участке были начаты в мае 2020 года. Окончание ремонта запланировано на конец сентября. Однако, по словам представителя подрядной организации АО «Куйбышевская Дорожная ПМК», руководителя проекта ремонта улицы Ленинской Максима Никонова, работы будут завершены уже через две недели.Выполнить работу быстро и без потери качества позволило оперативное заключение контрактов. Напомним, Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта, при этом большая часть контрактов была заключена в 2019 году. Задача заблаговременно провести торги и заключить контракты на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.По оценке директора МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, плановые работы уже выполнены на 73%. Отремонтирована половина запланированного участка проезжей части, расположенная по четной стороне улицы, предстоят работы на второй половине дороги.«Мы приступили к работам по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на парковочных площадках. Ленинская является исторической частью города, где расположено большое количество коммуникаций, но по мере технической возможности выполняется устройство парковочных мест», – рассказал Шамиль Халиуллов.В процессе работы подрядчики встречались с управляющими компаниями и общественностью, чтобы выслушать пожелания местных жителей. Обсуждали материалы для тротуаров, параметры примыкания к домам, выезды, направление дождевой и талой воды в период осадков.«Я живу на пересечении улиц Ленинской и Полевой с 2006 года. Все жители нашего района ждали с нетерпением комплексного ремонта улицы Ленинской. И мы рады, что здесь будет порядок. Кроме того, нам очень приятно, что при проведении ремонтных работ учитывалось наше мнение», - рассказал проживающий на улице Ленинской Анатолий Корнев.Работу подрядной организации оценил региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Алексей Степанов. «Мы регулярно инспектируем городские и региональные дороги, которые ремонтируются по нацпроекту БКАД. И хочу отметить, что на большинстве объектов в этом сезоне работы ведутся с опережением графика. В их числе участок улицы Ленинской, где идет комплексный ремонт. Здесь будет не только отремонтировано асфальтовое покрытие, но и установлены пешеходные ограждения, новые дорожные знаки, светофоры. Все это поможет существенно повысить безопасность дорожного движения и обеспечить комфорт пешеходам», - подчеркнул он.Напомним, в 2020 году нацпроектом БКАД предусмотрен ремонт 243,4 км автомобильных дорог, в том числе 183,6 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре, 16,3 км дорог в Тольятти. Общий объем финансирования нацпроекта в текущем году составит более 7,7 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей направлен городскому округу Самара и 700 млн рублей – Тольятти.Фото: Pixabay.com