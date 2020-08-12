Пригородные кассы в Самаре на ж/д вокзале перенесли

Теперь купить билет на электричку можно будет на цокольном этаже.
Пригородные кассы в Самаре на железнодорожном вокзале для удобства пассажиров перенесли под землю. Теперь продавать билеты не будут на привокзальной площади. Кассы расположились на цокольном этаже. С 12 августа их нужно искать в пешеходном тоннеле № 2.
Этот шаг вызван желанием обеспечить максимальное удобство для пассажиров. Раньше приходилось делать круг для того, чтобы купить билет. Теперь же их будут продавать по пути следования на платформу № 7, где останавливаются электрички.
- Мы обеспечиваем максимально короткий путь к пригородным платформам через пешеходный тоннель, - отметили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Также рядом с кассой будут удобная зона для ожидания поезда, информационное табло и зарядная станция для мобильных телефонов.
Это первые изменения именно для пассажиров пригородных поездов. Ранее усовершенствования самарского вокзала касались в первую очередь создания комфортных условий для пассажиров поездов дальнего следования, пишет КП-Самара.
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