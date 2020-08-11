Пополнять транспортные карты наличными опять можно

Уже сегодня пополнить карту наличными средствами можно во всех пунктах единого оператора, указанных на официальном сайте.
С 10 августа 2020 года Единый оператор электронного проездного в городе Самара и Самарской области «Объединенная транспортная карта» возобновил в своих офисах прием наличных средств по всем видам карт.
Уже сегодня пополнить карту наличными средствами можно во всех пунктах единого оператора, указанных на официальном сайте s-otk. ru.
Временное ограничение в приеме наличных денег было обусловлено введением в России запрета на пополнение наличными анонимных (неиденцифицированных) электронных кошельков.
После полученных разъяснений от Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), что указанный запрет не распространяется на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями и (или) пополняемыми денежными средствами через такие организации сервис был восстановлен.
С 3 августа 2020 пополнение карт в офисах единого оператора был приостановлен по независящим от оператора причинам. Данное ограничение не распространялось на социальные карты, а также онлайн операции и пополнение в отделениях Почты России, пишет Самру.ру
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