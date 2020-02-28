По Волге у Самары прошёл ледокол
28 февраля 2020 12:17
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Между Самарой и Рождествено налаживается бесперебойная переправа. Ранее обломки льда закрыли вход в Рождественскую воложку и транспорт не ходил. Теперь эта проблема решена.
В ближайшие дни между населёнными пунктами без проблем смогут ходить воздушные подушки, сообщает Департамент информационной политики.
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