На улице Победы в Самаре количество парковок увеличится более чем в два раза

Завершается устройство нижнего слоя покрытия на парковках и въездах.
Сейчас бригада подрядной организации выполняет этот вид работ на последнем отрезке ремонтируемой улицы. В общей сложности будет отремонтировано и построено 7 тысяч квадратных метров парковочных пространств, в том числе 4 тысячи квадратных метров займут новые парковки.
Полностью завершить работы подрядчик должен до ноября.
На тех участках, где уже выполнен полный цикл работ, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также обновлены тротуары, сейчас ведется установка средств организации дорожного движения. На всем протяжении ремонтируемого в этом году участка улицы Победы от улицы Гагарина до проспекта Кирова будет установлено 39 светофорных объектов и 661 дорожный знак. Общая протяженность участка, ремонтируемого в этом году комплексно, составляет более 3 км. Напомним, что в предыдущий 2019 год был также комплексно обновлен участок улицы Победы от проспекта Кирова до улицы Елизарова протяженностью 1,6 км.
Также активно ведется работа по обновлению тротуаров. Асфальтирование пешеходных зон выполнены более чем на треть, а там, где предусмотрено устройство плиточного покрытия, работы завершены более чем наполовину. Всего в рамках комплексного ремонта запланировано восстановление более 44 тысяч квадратных метров тротуаров. Плиточное покрытие предусмотрено возле важных либо социально значимых объектов.
Напомним, что комплексный ремонт ул. Победы выполняется в рамках контракта жизненного цикла, который наряду с ремонтными работами также предусматривает содержание ремонтируемого участка на протяжении 3-х лет силами одного и того же подрядчика. Специалисты высказываются за целесообразность такого подхода в связи с более бережным отношением подрядчика к ремонту, выполненному собственными силами, пишет Самру.ру
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