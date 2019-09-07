МВД предложило пустить за руль несовершеннолетних
7 сентября 2019 12:32
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В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки в закон, согласно которому лица, не достигшие 18 лет, могут водить автомобиль в случае успешной сдачи экзамена в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещённого на сайте ведомства.
Однако новые поправки касаются лишь транспортных средств категории "B", условия предлагают установить кабмину.
Новые поправки предназначаются для Федерального закона "О безопасности дорожного движения".
Ранее в Министерстве внутренних дел России предложили не допускать до экзамена в ГАИ тех, кто водил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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