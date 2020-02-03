КамАЗ допустил сокращение производства из-за коронавируса
3 февраля 2020 09:26
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КамАЗ (входит в госкорпорацию «Ростех») предупредил о возможном сокращении производства с марта. Об этом говорится в сообщении компании по итогам совещания по оценке рисков на производственную деятельность, которое провел гендиректор предприятия Сергей Когогин с заместителями и руководителями профильных направлений.
В КамАЗе был создан штаб по противодействию экономическим рискам распространения коронавируса, указано в сообщении. «В целях минимизации возможного ущерба Когогин создал и возглавил штаб по оперативному реагированию на возникающие вызовы. В рамках этого штаба при необходимости должны быть произведены корректировки модельного ряда для производства, проведена превентивная работа с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей, в случае если поставщик не будет готов выполнить контрактные обязательства», — сообщил КамАЗ.
Большинство комплектующих, необходимых в производстве, имеет в своем составе детали, производящиеся в Китае, а некоторые из них производятся только в Китае, указывает пресс-служба автопроизводителя. Производство КамАЗа на февраль полностью обеспечено комплектующими. Но в случае продолжения распространения вируса и введения в связи с этим ограничительных мер в компании предупредили о рисках корректировки производственных планов с марта.
В пресс-службе крупнейшего российского автопроизводителя АвтоВАЗа (в этой компании у «Ростеха» также есть доля) РБК сообщили, что некоторые глобальные фирмы доставляют компании небольшое количество компонентов со своих китайских заводов. «В настоящее время мы имеем необходимый запас этих деталей. АвтоВАЗ совместно со всеми поставщиками, включая локальные, некоторые из которых также получают детали из Китая, внимательно оценивает потенциальные риски и ведет подготовку к различным сценариям развития ситуации с вирусом на ближайшие недели», — сообщил представитель компании. Представитель еще одного автопроизводителя, ГАЗа (входит в «Русские машины» Олега Дерипаски), отказался от комментариев.
Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в декабре прошлого года в Ухане — столице провинции Хубэй. По данным ВОЗ, сегодня им заражены 7818 человек, из них в Китае 7736. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в Китае закрыли несколько городов. Предпринимаемые меры защиты от распространения вируса могут снизить экономическую активность в стране. Россия ограничила пассажирское сообщение с КНР, пишет РБК.
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