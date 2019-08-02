ГЛОНАСС планирует продавать данные автовладельцев
2 августа 2019 12:56
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Как стало известно из сообщения вице-президента по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгения Белянко, в России в 2021 году может заработать единая система сбора и обработки информации от бортовых компьютеров автомобилей.
Полученную информацию планируется продавать коммерческим организациям для проведения рекламных компаний, целевой аудиторией в которых будут автомобилисты. Информация от автомобиля будет собираться в базу данных с согласия владельца авто. Он может отказаться от передачи информации или же согласиться на выгодных условиях, например, в обмен на сервисы или скидки.
Как уточняет пресс-служба НП «ГЛОНАСС», с устройства будет собираться следующая информация: модель и марка автомобиля, его техническое состояние, маршрут передвижения, продолжительность остановок возле ТЦ, мест отдыха или ресторанов и контактные данные автомобилистов.
По информации Минпромторга, разработка ряда актов международного и национального уровня уже ведется. Эта работа направлена на создание высокотехнологичного рынка ТС, которые используют «большие данные», пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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