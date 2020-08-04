Федеральные эксперты будут испытывать новые самарские дороги

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Пробы (керны) были взяты экспертами с четырех объектов Самарской области, дорожные работы на которых предусмотрены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выборочную проверку качества дорожных работ на таких объектах по всей стране проводит ФАУ «РОСДОРНИИ» (учреждение, подведомственное Минтрансу России) в качестве Общеотраслевого центра компетенций дорожной отрасли. Свой первый выезд в Самарскую область на минувшей неделе совершил новый Оренбургский филиал института, ранее мониторинг проводил Волгоградский филиал.По трем объектам, которые проверяет Оренбургский филиал РОСДОРНИИ, заказчиком является Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.На дороге «Сосновка-Новое Мансуркино» ведется капитальный ремонт. Подрядчиком на участке в 8 с половиной километров является ООО «Автотранссервис». К моменту визита аудиторов уже были проведены работы по восстановлению и замене водопропускных труб, закончено устройство водосборных сооружений и практически закончены работы по замене дорожной одежды – между слоем из песка и щебеночным основанием уложена разделительная прослойка из нетканого геотекстиля, что позволит распределять нагрузку на дорогу, слои дорожной одежды не будут «проваливаться» друг в друга. Что касается самого покрытия, то нижний слой был выполнен на 80%, верхний – на 30%. Отбор проб с помощью керноотборника был произведен из нижнего и верхнего слоя покрытия для последующей оценки качества в испытательной лаборатории. Также эксперты осмотрели асфальтобетонный завод, лабораторию подрядчика, проверили, как хранятся материалы.«Обход села Сергиевск» – еще один объект подрядчика ООО «Автотранссервис». Здесь ремонт проводится на участке 12 с половиной километров, применяются новые и наилучшие технологии в устройстве асфальтобетонного покрытия. Выравнивающий и верхний слои запроектированы и устраиваются по методу объемного проектирования асфальтобетонных смесей – у такого покрытия прочный щебеночный каркас, технология при грамотном ее применении существенно продлевает срок службы дороги. На этом объекте так же был проведен отбор кернов обоих слоев покрытия.Участки дороги «Тольятти-Ташелка» (Ставропольский район Самарской области) общей протяженностью в 10 километров ремонтирует АО «Балтийская Строительная Компания – Спб». Предусмотрено дальнейшее содержание объектов названной компанией – на принципах контрактов жизненного цикла. Доля таких контрактов в регионе – еще один целевой показатель, указанный в паспорте национального проекта наряду с показателем по применению новых и наилучших технологий. К слову, новые технологии на объекте вблизи Тольятти так же используются – выравнивающий и нижний (уже уложен) слои асфальтобетонного покрытия запроектированы по методу объемного проектирования. Верхний слой будет устроен из ЩМА-16 (щебеночно-мастичный асфальтобетон), сейчас подрядчик настраивает асфальтобетонный завод для выпуска такой смеси. Эксперты осмотрели мобильный асфальтобетонный завод TEREX производительностью 100 т/час, лаборатории подрядчика и заказчика, провели отбор кернов с нижнего слоя покрытия автодороги.Следующий объект выборочного мониторинга качества находится уже непосредственно в Тольятти. Заказчиком дорожных работ является Администрация городского округа Тольятти, подрядчиком – ООО «Автодоринжиниринг». Это улица Чуковского, ремонтируется участок от ул. Жилина до ул. Карла Маркса. К моменту приезда аудиторов было завершено устройство выравнивающего слоя покрытия, нанесена временная разметка. Верхний слой будет устраиваться из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем (технология из списка новых и наилучших). Сотрудники «РОСДОРНИИ» осмотрели асфальтосмесительную установку КА-160 производительностью 160 т/час, площадку складирования материалов, лабораторию подрядчика, проверили исполнительную документацию, произвели отбор проб из выравнивающего слоя покрытия.Добавим, что выборочный мониторинг качества дорожных работ проводится на всех их этапах. Бригада Волгоградского филиала, ранее проверявшие объекты в рамках первого этапа аудита, не выявила значительных замечаний. Планируется, что результаты выезда Оренбургского филиала станут известны в течение двух недель.Проводя проверки качества дорожных работ, Российский дорожный НИИ выступает внешним экспертом. Цель мониторинга – довести информацию о качестве прежде всего до участников дорожной деятельности, чтобы при необходимости заказчик и подрядчик могли своевременно скорректировать работы как на объекте мониторинга, так и на других подобных объектах.