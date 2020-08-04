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Федеральные эксперты будут испытывать новые самарские дороги

4 августа 2020 12:11
161
Федеральные эксперты будут испытывать новые самарские дороги
Специалисты Российского дорожного НИИ взяли пробы нового асфальтобетонного покрытия с дорог Самарской области.

Пробы (керны) были взяты экспертами с четырех объектов Самарской области, дорожные работы на которых предусмотрены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выборочную проверку качества дорожных работ на таких объектах по всей стране проводит ФАУ «РОСДОРНИИ» (учреждение, подведомственное Минтрансу России) в качестве Общеотраслевого центра компетенций дорожной отрасли. Свой первый выезд в Самарскую область на минувшей неделе совершил новый Оренбургский филиал института, ранее мониторинг проводил Волгоградский филиал.
По трем объектам, которые проверяет Оренбургский филиал РОСДОРНИИ, заказчиком является Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

На дороге «Сосновка-Новое Мансуркино» ведется капитальный ремонт. Подрядчиком на участке в 8 с половиной километров является ООО «Автотранссервис». К моменту визита аудиторов уже были проведены работы по восстановлению и замене водопропускных труб, закончено устройство водосборных сооружений и практически закончены работы по замене дорожной одежды – между слоем из песка и щебеночным основанием уложена разделительная прослойка из нетканого геотекстиля, что позволит распределять нагрузку на дорогу, слои дорожной одежды не будут «проваливаться» друг в друга. Что касается самого покрытия, то нижний слой был выполнен на 80%, верхний – на 30%. Отбор проб с помощью керноотборника был произведен из нижнего и верхнего слоя покрытия для последующей оценки качества в испытательной лаборатории. Также эксперты осмотрели асфальтобетонный завод, лабораторию подрядчика, проверили, как хранятся материалы.

«Обход села Сергиевск» – еще один объект подрядчика ООО «Автотранссервис». Здесь ремонт проводится на участке 12 с половиной километров, применяются новые и наилучшие технологии в устройстве асфальтобетонного покрытия. Выравнивающий и верхний слои запроектированы и устраиваются по методу объемного проектирования асфальтобетонных смесей – у такого покрытия прочный щебеночный каркас, технология при грамотном ее применении существенно продлевает срок службы дороги. На этом объекте так же был проведен отбор кернов обоих слоев покрытия.
Участки дороги «Тольятти-Ташелка» (Ставропольский район Самарской области) общей протяженностью в 10 километров ремонтирует АО «Балтийская Строительная Компания – Спб». Предусмотрено дальнейшее содержание объектов названной компанией – на принципах контрактов жизненного цикла. Доля таких контрактов в регионе – еще один целевой показатель, указанный в паспорте национального проекта наряду с показателем по применению новых и наилучших технологий. К слову, новые технологии на объекте вблизи Тольятти так же используются – выравнивающий и нижний (уже уложен) слои асфальтобетонного покрытия запроектированы по методу объемного проектирования. Верхний слой будет устроен из ЩМА-16 (щебеночно-мастичный асфальтобетон), сейчас подрядчик настраивает асфальтобетонный завод для выпуска такой смеси. Эксперты осмотрели мобильный асфальтобетонный завод TEREX производительностью 100 т/час, лаборатории подрядчика и заказчика, провели отбор кернов с нижнего слоя покрытия автодороги.

Следующий объект выборочного мониторинга качества находится уже непосредственно в Тольятти. Заказчиком дорожных работ является Администрация городского округа Тольятти, подрядчиком – ООО «Автодоринжиниринг». Это улица Чуковского, ремонтируется участок от ул. Жилина до ул. Карла Маркса. К моменту приезда аудиторов было завершено устройство выравнивающего слоя покрытия, нанесена временная разметка. Верхний слой будет устраиваться из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем (технология из списка новых и наилучших). Сотрудники «РОСДОРНИИ» осмотрели асфальтосмесительную установку КА-160 производительностью 160 т/час, площадку складирования материалов, лабораторию подрядчика, проверили исполнительную документацию, произвели отбор проб из выравнивающего слоя покрытия.

Добавим, что выборочный мониторинг качества дорожных работ проводится на всех их этапах. Бригада Волгоградского филиала, ранее проверявшие объекты в рамках первого этапа аудита, не выявила значительных замечаний. Планируется, что результаты выезда Оренбургского филиала станут известны в течение двух недель.
Проводя проверки качества дорожных работ, Российский дорожный НИИ выступает внешним экспертом. Цель мониторинга – довести информацию о качестве прежде всего до участников дорожной деятельности, чтобы при необходимости заказчик и подрядчик могли своевременно скорректировать работы как на объекте мониторинга, так и на других подобных объектах.

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В Самарской области выросли тарифы на газ
4 августа 2020  12:55 
В Самарской области выросли тарифы на газ
 Изменение стоимости природного топлива произошло с 1 августа 2020 года. Увеличение составило от 3,34 до 3,39%. Экономика региона
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Свыше 7000 обращений и вопросов поступило в приемную Губернатора Самарской области в июле 2020 года
4 августа 2020  12:40 
Свыше 7000 обращений и вопросов поступило в приемную Губернатора Самарской области в июле 2020 года
 Мобильная приемная в социальной сети Твиттер ответила на 3456 вопросов. Социум
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Губернатор поручил выявить предприятия, загрязняющие атмосферу в Волгаре. В качестве предположительного источника загрязнения названы два промышленных предприятия.
3 августа 2020  18:56 
Дмитрий Азаров о ситуации в Волгаре: «Действовать жестко, решительно, в интересах людей»
Губернатор поручил выявить предприятия, загрязняющие атмосферу в Волгаре. В качестве предположительного источника загрязнения названы два промышленных... Политика региона
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Принято решение о проведении мероприятий, посвященных Дню физкультурника, в условиях действия режима ограничительных мер – при четком соблюдении рекомендаций, данных Роспотребнадзором.
3 августа 2020  18:51 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО
Принято решение о проведении мероприятий, посвященных Дню физкультурника, в условиях действия режима ограничительных мер – при четком соблюдении... Политика региона
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Акценты
В Самарской области выросли тарифы на газ
4 августа 2020  12:55 
В Самарской области выросли тарифы на газ
 Изменение стоимости природного топлива произошло с 1 августа 2020 года. Увеличение составило от 3,34 до 3,39%. Экономика региона
152
Свыше 7000 обращений и вопросов поступило в приемную Губернатора Самарской области в июле 2020 года
4 августа 2020  12:40 
Свыше 7000 обращений и вопросов поступило в приемную Губернатора Самарской области в июле 2020 года
 Мобильная приемная в социальной сети Твиттер ответила на 3456 вопросов. Социум
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В связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести их в новом – дистанционно-очном формате с применением дистанционных и онлайн-технологий.
3 августа 2020  22:39 
Стартовали отборочные соревнования для участия в финале Нацчемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести их в новом – дистанционно-очном формате с применением дистанционных и... Социум
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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