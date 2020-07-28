Дорога Самара-Тольятти-Сызрань станет «умной»

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На экспериментальном участке дублера Московского шоссе состоялось выездное совещание рабочей группы, в котором приняли участие руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, заместитель регионального министра транспорта и автомобильных дорог Андрей Спиридонов и представители подрядчика проекта - компании «Смартс».Напомним, Самарская область вошла в число 27-ми регионов, которые получат средства федерального бюджета для внедрения интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе начали разработку документов транспортного планирования и проекта создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы. Она, в том числе, является частью "Умного города", о котором глава региона говорил в своем Послании 2018 года: «Новое время требует новых технологий управления. Это касается прежде всего жилищно-коммунального хозяйства. "Умный дом", "Умный город" должны стать практикой повседневной работы всех муниципалитетов».Планируется, что «умной» станет трасса протяженностью 200 км Самара-Тольятти-Сызрань. Сейчас система «Умной дорожной сети» работает на небольшом участке дублера Московского шоссе в тестовом режиме по трем сценариям. Они касаются информирования водителя о пешеходе на обочине и проезжей части автодорог, работы уборочной техники и открытом люке колодца на проезжей части. Во всех трех случаях система распознает события за счет детекции вибрации от движения объектов на поверхности автодорог независимо от погодных условий. Интеллектуальная интеграционная платформа получает сведения от акустического мониторинга и оповещает водителя подключенного автотранспорта через инфраструктуру технологии V2X. Причем водитель осведомлен о событиях на дороге даже в условиях ограниченной видимости.Технология V2X не только повышает безопасность дорожного движения, но и является фундаментом для создания интеллектуальной городской мобильности, служит катализатором улучшения транспортно-логистических услуг. Помимо повышения безопасности на дорогах и снижения смертности, новая технология добавляет удобство для водителя машины, а также станет стандартом для беспилотного транспорта. Поставленные задачи комплексного проекта предполагали спроектировать платформу «Автодата» и создать на базе нее функциональные макеты сервисов. Речь идет о макетах «Умной дорожной сети», «Умной автомобильной магистрали» и страховой телематики («умное страхование», основанное на мониторинге стиля управления автомобилем). Платформа позволит объединить большие объемы данных, поступающих от транспортных средств. Этот проект в 2019 году получил федеральные инвестиции в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» (подпрограмма «Цифровые технологии»). Конкурс проводил Российский фонд развития информационных технологий.Константин Пресняков особо отметил модульность системы: «Система достаточно интересна. Ее функциональность может быть наращиваема, наращиваема и наращиваема. Этот проект быстрее может быть интегрирован с нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а в части развития IT-инфраструктуры и платформенных решений он отвечает нацпроекту «Цифровая экономика».В Самарской области уже построена протяженная трасса линейно-кабельных сооружений транспортной многоканальной коммуникации с волоконно-оптическими линиями связи в обочине автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения. Генеральный директор компании «Смартс» Елена Бибикова рассказала о развитии системы в районах области: «Мы будем развивать данную систему на участок Самара-Тольятти. И в дальнейшем до Сызрани. Разрабатывается проект по развитию данной системы и на другие основные магистрали Самарской области. Самара-Новокуйбышевск, Самара-Чапаевск и, возможно, в сторону Безенчука». Технология «Автодата» будет анализировать информацию из разных источников. Помимо телематических данных, поступающих с самих автомобилей, а также системы ГЛОНАСС и GPS-трекинга, в ее работе будет задействована городская интеллектуальная транспортная система, анализирующая работу светофоров, детекторов транспорта, камер телеобзора и дорожных табло.Не сомневается в успехе реализации проекта и Андрей Спиридонов: «Наш регион имеет все шансы получить развернутую интеллектуальную транспортную систему. Реализация тех экспериментов, которые мы сейчас видим, она более актуальна для дороги вне города, для трассы. Там, где нет освещения, там, где нет определённого горизонта видения препятствий, машин и так далее. Я вижу перспективы внедрения новых модулей, которые будут вести мониторинг за скоростным режимом, осуществлять контроль движения весогабаритного транспорта».Сигнал от «умной дороги» будет поступать на приемное устройство, установленное в автомобиле. Планируется, что в будущем все производимые автомобили будут оснащаться бортовыми компьютерами, которые позволят принимать информацию от «умной дороги». Сейчас этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне.