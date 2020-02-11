Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни февраля

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Порядка 70 дополнительных рейсов поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») будут назначены для обеспечения повышенного спроса на поездки в праздничные дни февраля.«Пиковой» датой выезда пассажиров станет пятница, 21 февраля, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на понедельник, 24 февраля.Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Чебоксары, Казань, Саранск, Пензу, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Челябинск, Оренбург. Из северной столицы дополнительные поезда будут отправляться в Москву. Предусмотрены также рейсы по межрегиональным маршрутам: Ростов – Кисловодск, Ростов – Роза Хутор.Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».При сохранении повышенного спроса на билеты будут приниматься решения об увеличении количества дополнительных поездов, либо о включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы.