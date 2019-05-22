Автострахование может подорожать
22 мая 2019 13:36
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Центральный банк России приготовил страховщикам санкции за некачественный автосервис.
К страховщикам, которые нарушают правила «натурального возмещения», то есть оплаты ремонта не владельцу авто, а сразу автосервиса, приготовили санкции. Указания о них опубликовал регулятор деятельности страховых компаний, Центральный Банк России. В итоге, сейчас компаниям будет запрещено платить автосервисам, если те допускали ошибки.
На данный момент ремонтная реформа ОСАГО позволяет страховщикам давать деньги на ремонт не владельцу авто, а напрямую автосервису. При этом, он должен находиться не дальше 50 километрах от места ДТП или места жительства водителя. При этом, на работу должно уйти на больше 30 дней. Помимо этого, гарантия на кузовной ремонт должна быть установлена сроком на один год.
В случае, если страховщик нарушит правила «натурального возмещения», то ему будет запрещено платить автосервисам напрямую. В ответ на это, как сообщает «Коммерсант» страховщики готовятся поднять цены на автострахование.
«ФедералПресс» напоминает, что Дмитрий Медведев поручил министерствам рассмотреть возможность объединения каско и ОСАГО. Результаты необходимо предоставить в кабинет министров.
Фото pixabay.com
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