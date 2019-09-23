За доставку в школу и обратно детей из «Кошелев-парка» до конца декабря из бюджета Самары заплатят 2,7 млн рублей
23 сентября 2019 12:37
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Перевозчик будет доставлять на автобусах «учащихся МБОУ Школа № 7 г.о. Самара к месту учебы в Волжский муниципальный район, п.г. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул.Петра Монастырского, 13 и обратно».
Перевозить надо будет «850 учеников и 50 сопровождающих… с 7.20 часов до 8.30 часов и обратно по вторникам, четвергам и пятницам с 13.00 часов до 14.20 часов, понедельник и среда с 13.00 часов по 15.15». «
Перевозка детей осуществляется в комфортабельном технически исправном автотранспортном средстве. Число посадочных мест должно быть не менее 28 (двадцати восьми). Автобус должен быть оборудован для перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Автобус должен иметь ремни безопасности. Салон автотранспортного средства должен иметь: эстетичный вид, отвечать требованиям противопожарной и технической безопасности».
Начальная стоимость контракта – 2,7 млн рублей. Контракт заключают только до 31 декабря.
В августе департамент образования Самары сообщил о том, что хочет организовать обучение детей 4, 6 и 8 классов школы №7 (всего 800 человек) в Стройкерамике в первую смену. Для этого учеников собирались перевозить в школу №1, сообщила тогда заместитель руководителя департамента образования Самары Светлана Чикановская.
Школа №1 находится на территории ЖК «Кошелев-парк», на расстоянии 4,5 км от школы №7. Дорога к школе проходит через неорганизованный ж/д переезд. РЖД даже перекрывала его в 2018 году, но открыла после активных протестов жителей Крутых Ключей и «Кошелев-парка» — через переезд проходит единственная дорога между поселками. По словам Чикановской, сейчас готовы «более половины разрешительных документов».
Для перевозки детей для учебы в первую смену городу понадобится организовать около 20 рейсов автобусов каждое утро, сообщал летом депобразования, сообщает "Другой город".
Фото pixabay.com
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