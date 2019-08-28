Яндекс предупредит водителей о школах на маршруте

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К началу учебного года в Навигаторе по всей России появятся оповещения о приближении к школам. Так водители смогут заранее понять, что на этом участке дороги нужно быть внимательнее.В приложении появятся знаки «Осторожно, дети» и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ. Водитель услышит фразу «Будьте внимательны, рядом школа», если его скорость отличается от разрешённой в большую сторону.Оповещения появятся в ближайшем обновлении Яндекс.Навигатора, а в скором времени и в других сервисах с навигацией Яндекса: их увидят водители Такси, каршеринга Драйв и те, кто ездят со встроенным в автомобиль бортовым компьютером Яндекс.Авто. Уточнять и обновлять данные смогут и сами пользователи: с помощью Народной карты, редактора карт Яндекса, можно обозначить участок с нерегулируемым пешеходным переходом около школы, если его не оказалось в Навигаторе.В сервисах Яндекса используются различные технологии, которые помогают за рулём и делают вождение безопаснее. Во всех сервисах есть предупреждения о превышении разрешённой скорости: Яндекс.Навигатор оповещает о нём на маршруте и напоминает о камерах, алгоритмы Яндекс.Такси предостерегают водителей и ограничивают доступ к заказам в случае систематических нарушений. Каршеринг Яндекс.Драйв также контролирует скоростной режим, оценивает стиль вождения и опасные манёвры. В бортовом компьютере Яндекс.Авто, который встроен в автомобиль, навигация размещена на большом экране — так водители меньше отвлекаются от дороги.