Время пути из Самары в Петербург сократится в два раза

Как сообщают в РЖД, состав не будет заезжать на нижегородский вокзал.
С 21 августа в Самаре запускают новый поезд до Санкт Петербурга. Как сообщают в РЖД, состав не будет заезжать на нижегородский вокзал, но сделает остановку на станции Петряевка.
В связи с этим у поезда появится выход на скоростные пути, что сэкономит время в дороге. Если раньше, чтобы добраться до Северной столицы требовалось 38 часов, то новому составу потребуется на это в два раза меньше времени – всего 19 часов.
Также железнодорожники намерены открыть и новые направления из Самары. Например, в Белгород и во Владивосток, сообщает ГТРК Самара.
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