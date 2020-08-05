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Время пути из Самары в Петербург сократится в два раза

5 августа 2020 13:06
257
Время пути из Самары в Петербург сократится в два раза
Как сообщают в РЖД, состав не будет заезжать на нижегородский вокзал.

С 21 августа в Самаре запускают новый поезд до Санкт Петербурга. Как сообщают в РЖД, состав не будет заезжать на нижегородский вокзал, но сделает остановку на станции Петряевка.

В связи с этим у поезда появится выход на скоростные пути, что сэкономит время в дороге. Если раньше, чтобы добраться до Северной столицы требовалось 38 часов, то новому составу потребуется на это в два раза меньше времени – всего 19 часов.

Также железнодорожники намерены открыть и новые направления из Самары. Например, в Белгород и во Владивосток, сообщает ГТРК Самара.
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Новости Тольятти
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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