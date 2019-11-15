Временно изменилась трасса следования самарских автобусов маршрутов №75 и №89
15 ноября 2019 10:53
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В связи с проведением аварийных работ на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм по адресу: ул. Мориса Тореза, 108 с 10:00 15 ноября движение автобусов маршрутов № 75 и № 89 осуществляется по временной схеме следующим образом:
- в направлении «из города» - по улице Авроры до улицы Гагарина, затем – по улице Карбышева и далее – по своим обычным маршрутам;
- в направлении «в город» - по улицам Карбышева, Гагарина, Авроры и далее – по обычным маршрутам.
Для производства восстановительных работ, которые выполняются силами ООО «СКС», временно закрыто движение по улице Мориса Тореза на участке от улицы Карбышева до улицы Энтузиастов.
По информации городского Департамента транспорта, скорректированная схема движения будет действовать до окончания работ - ориентировочно они продлятся около двух суток.
Горожан просят с пониманием относиться к принятым мерам на время ремонта коммуникаций и заблаговременно планировать маршруты следования, сообщает горадминистрация.
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