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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Возле "Самара Арены" на время матча откроют для всех желающих Южную парковку

26 февраля 2020 10:36
126
Возле
Уже идет продажа билетов на матч. 

28 февраля в Самаре состоится первый в этом году футбольный матч - между "Крыльями Советов" и "Оренбургом".
Он пройдет на стадионе "Самара Арена".

Принято решение в этот день открыть возле стадиона Южную парковку (ближайшая к ул. Дальней). На одну игру она будет доступна для всех желающих.

"Заезд на стадион будет осуществляться бесплатно и без автопропусков на Южную парковку в любую зону кроме Р1 и Р6", - сообщили в ПФК "КС".

Игра начнется в 19:30. Уже идет продажа билетов на матч. Стоимость - от 150 рублей. Купить их можно на сайте "Крыльев", а также в клубных магазинах и в кассах KASSIR. RU, KONCERTSAMARA. RU., пишет Самру.ру

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