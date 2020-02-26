Возле "Самара Арены" на время матча откроют для всех желающих Южную парковку

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28 февраля в Самаре состоится первый в этом году футбольный матч - между "Крыльями Советов" и "Оренбургом".Он пройдет на стадионе "Самара Арена".Принято решение в этот день открыть возле стадиона Южную парковку (ближайшая к ул. Дальней). На одну игру она будет доступна для всех желающих."Заезд на стадион будет осуществляться бесплатно и без автопропусков на Южную парковку в любую зону кроме Р1 и Р6", - сообщили в ПФК "КС".Игра начнется в 19:30. Уже идет продажа билетов на матч. Стоимость - от 150 рублей. Купить их можно на сайте "Крыльев", а также в клубных магазинах и в кассах KASSIR. RU, KONCERTSAMARA. RU., пишет Самру.ру0+