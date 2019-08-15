Водная переправа Самара - Ширяево временно закрыта
15 августа 2019 10:40
114
Причиной временного прекращения скоростного маршрута Самара - Ширяево стала техническая неисправность теплохода "Восход". Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
О сроках возобновления сообщения пока не сообщается, пишет Самру.ру.
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