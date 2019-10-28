Водителей и кондукторов «Самара Авто Газ» научат справляться с эмоциональным выгоранием

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Водители и кондукторы – лицо транспортного предприятия, зачастую они первые, кого пассажиры встречают утром, собираюсь на работу, учебу или по личным делам.25 октября в преддверии профессионального праздника – Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта «Самара Авто Газ» при участии центра психологического развития «Дар» организовали психологический тренинг для сотрудников предприятия – водителей и кондукторов. Не секрет, что качественная работа сотрудников, приветливость и улыбка на лице может создать хорошее настроение у наших пассажиров!- Мы оперативно реагируем на обращения наших пассажиров, стараемся сделать их передвижение в транспорте комфортным, а обслуживание качественным. Проводим регулярную работу с нашими сотрудниками: инструктажи о необходимости вежливого и корректного взаимодействия с пассажирами и выполнении необходимых действий в рамках должностной инструкции. Кроме того, мы заботимся и о здоровье наших сотрудников. Сегодня пригласили специалистов-психологов из центра психологического развития «Дар», чтобы научить наших водителей и кондукторов предотвращать конфликтные ситуации, оставаться вежливыми, доброжелательными и работоспособными. – поделился заместитель руководителя службы организации пассажирских перевозок Игорь Сидоренко.Общеизвестно, что взаимодействие с людьми в работе может привести работников к эмоциональному выгоранию. Водители и кондукторы общественного транспорта относятся именно к этой категории специалистов. Психолог поделилась с участниками, как распознать признаки эмоционального стресса и сохранить свое психологическое здоровье, не принимать в свой адрес негативные действия или высказывания, при этом быть вежливыми с пассажирами. В формате игры сотрудники делились друг с другом позитивными наблюдениями, дарили комплименты, описывали свои любимые занятия в свободное от работы время. Умение расслабляться и переключаться на любимые увлечения и радости делает человека счастливым и благополучным.Представитель перевозчика «Самара Авто Газ» поделился, что психологические тренинги для работников предприятия в аналогичном формате будут продолжаться и в дальнейшем, сообщает ООО "СамараАвтоГаз".