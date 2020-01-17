Внимание: временное изменение схемы движения в центре Самары

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С 22:00 17 января 2020 года в связи с аварийными работами на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм в районе домов №№ 81-83 по улице Ленинградская (между улицами Ленинская и Садовая) временно изменится схема движения транспорта, включая общественный. Оно будет организовано следующим образом: автобусы маршрутов №№ 3, 48д проследуют прямо по улице Венцека до площади Революции, в направлении поселка Шмидта - по улицам Самарская и Венцека, а троллейбусы маршрутов №№ 6, 16 - от Губернского рынка по улицам Ульяновская, Самарская, Некрасовская - в обоих направлениях.Скорректированная схема будет действовать до окончания ремонтно-восстановительных работ – их выполнят специалисты «РКС-Самара».Просим горожан с пониманием относиться к принимаемым мерам и заблаговременно планировать свой маршрут следования, сообщает горадминистрация.